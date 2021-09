Budżetowe linie reaktywują kolejną trasę do Norwegii. Tym razem z lotniska w Szczecinie

Połączenie do Stavanger to trzecia trasa, jaką będzie obecnie obsługiwał węgierski przewoźnik ze Szczecina do Norwegii. stock.adobe.com/ fot. Gudellaphoto/ tylko do użytku redakcyjnego

Kiedy w lipcu WizzAir ogłosił reaktywację tras z Polski do Norwegii, wkrótce po tym musiał je odwołać. Teraz przewoźnik zapowiada jesienne wznowienie popularnych kursów, również nad fiordy.

Rejsy między lotniskami Szczecin-Goleniów a Stavanger będa się odbywać dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty, o stałych godzinach. Ze szczecińskiego portu samoloty do kraju fiordów ruszą o 11:05, zaś ze Stavanger na północ Polski – o 8:55. Podróż potrwa nieco ponad 1,5 godz.

Połączenie do Stavanger to trzecia trasa, jaką będzie obecnie obsługiwał węgierski przewoźnik ze Szczecina do Norwegii. Pozostałe dwie to kursy do Bergen i Oslo Sandefjord Torp.