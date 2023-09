Wizz Air wprowadza zmiany w siatce lotów z Polski do Norwegii

Wizz Air wprowadza zmiany w siatce lotów m.in. z Polski do Holandii, Szwecji czy Londynu Patryk Kosmider - stock.adobe.com/standardowa/tylko do użytku redakcyjnego

Węgierski niskobudżetowy przewoźnik na przełomie sierpnia i września wprowadził zmiany w częstotliwości lotów w swojej siatce. Na trasie Polska-Norwegia zmianie ulega tygodniowa liczba kilku połączeń.

Gdańsk-Oslo: od 12 stycznia zmniejszenie liczby lotów z 10 do 9 tygodniowo

Kraków-Stavanger: od 29 października do 20 grudnia liczba lotów wynosi do 4 tygodniowo, po 20 grudnia zwiększa się do 5 w tygodniu