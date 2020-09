Wizz Air tnie siatkę połączeń. Co z lotami do Norwegii?

Węgierski niskobudżetowy przewoźnik ogranicza liczbę wykonywanych połączeń między Polską a innymi krajami. Z rozkładu szybciej znikają wakacyjne trasy, jak np. Warszawa-Porto czy Gdańsk-Mykonos. Ograniczenia wprowadzono także w liczbie lotów między Polską a Norwegią.

Wizz Air szykuje się na drugą falę pandemii koronawirusa i w sezonie zimowym wprowadzi cięcia w swojej siatce połączeń. Jak informuje serwis pasazer.com, rozkład znacznie się uszczupli, bowiem przewoźnik ma zamiar ograniczyć zdolność przewozową do 60 proc. oferty sprzed pandemii.



Szybciej znikają z rozkładu loty z Polski do popularnych wakacyjnych kierunków, jak np. połączenie Warszawa-Porto (miało być realizowane do końca października, ostatni lot jednak odbędzie się 19 września) czy też Gdańsk-Mykonos (ostatni lot z Rębiechowa na grecką rajską wyspę odbędzie się pod koniec września).



Jak jednak informują nas czytelnicy, cięcia dotkną też prawdopodobnie niektóre połączenia na trasie Polska-Norwegia.