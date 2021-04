Wielkanoc poza granicami kraju fiordów: najwięcej osób poleciało do Polski

W ostatnich dniach marca Avinor poinformował, że w weekend poprzedzający Wielkanoc odnotowano praktycznie całkowity spadek ruchu pasażerskiego w porównaniu do tego samego czasu przed pandemią. Mimo zaostrzonych przepisów covidowych część osób zdecydowała się polecieć za granicę, a największą popularnością cieszyły się loty do Polski.

Polska, Niemcy, Niderlandy

Dane pokazują liczbę pasażerów, którzy w ostatni weekend marca wylecieli za granicę. W sumie terytorium Norwegii opuściły 8663 osoby. Najpopularniejsze były loty do Polski, Niemiec i Niderlandów.

Do Polski poleciały łącznie 1902 osoby, do Niemiec 1187 osób, zaś do Niderlandów - 975 osób.



Okazało się, że nie do końca spełniły się prognozy Avinor, który szacował, że - mimo zaleceń władz dotyczących pozostania na święta w kraju fiordów - na zagraniczny urlop w Wielkanoc wybierze się ponad 20 tys. Norwegów. Jak do tej pory do Hiszpanii - wśród obywateli kraju fiordów jednego z najpopularniejszych kierunków urlopowych - poleciało 509 osób.