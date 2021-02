Wielkanoc 2021: wstrzymany ruch pociągów we wschodniej i centralnej Norwegii. Będą remonty na kolei

Odcinek Oslo S do Lillestrøm na Hovedbanen będzie zamknięty dla lokalnych pociągów (L1) od 25 marca do 5 kwietnia. adobe stock/ licencja standardowa

Pociągi w regionie Østlandet i okręgu Trøndelag nie będą kursować na pewnych odcinkach w tygodniu wielkanocnym, informują Norweskie Koleje Państwowe BaneNOR.

Zmiany w ruchu pociągów w tygodniu wielkanocnym

Odcinek Oslo S do Lillestrøm na Hovedbanen będzie zamknięty dla lokalnych pociągów (L1) od 25 marca do 5 kwietnia. Zostanie on wyłączony z ruchu w związku z instalacją nowego systemu sygnalizacji w Bryn.



Od 27 marca do 4 kwietnia natomiast pociągi nie będą jeździć na trasie między Asker i Drammen z powodu remontu tunelu Lieråsen. 4 kwietnia zamknięty zostanie również odcinek Drammen do Gulskogen i Sande.