Uwaga, pasażerowie kolei: do kwietnia w Norwegii obowiązuje zredukowany rozkład jazdy

stock.adobe.com/ fot. dbrnjhrj/ tylko do użytku redakcyjnego

Norweski Urząd Transportu Kolejowego doszedł do porozumienia z krajowymi operatorami pociągów w kwestii zredukowania usług. Do kwietnia mieszkańcy kraju fiordów mogą się spodziewać uszczuplonych rozkładów jazdy, a to z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na podróże w czasie epidemii koronawirusa.

Ponieważ liczba pasażerów kolei w porównaniu z okresem sprzed wprowadzenia środków kontroli zakażeń spadła o 70 proc., pociągi będą jeździć rzadziej. Oto, z czym wiążą się zmiany.

Norwegia: nowy rozkład jazdy pociągów poza godzinami szczytu w dni robocze na trasie Stavanger-Sandnes odjazdy zredukowane z 15- do 30 minutowej częstotliwości;

weekendowe przewozy koleją Jær z godzinowymi odstępami zamiast półgodzinnych;

na trasie Stavanger-Oslo w dni robocze zmniejszenie liczby dziennych odjazdów z sześciu w jednym kierunku do trzech w każdym kierunku, z dalszą redukcją w weekendy;

mniej odjazdów na kolei Sørland;

od poniedziałku do czwartku i w soboty na kolei Bergen redukcja usług z trzech odjazdów dziennie w jednym kierunku do dwóch. Trzy kursy w każdym kierunku będą nadal obsługiwane w piątki i niedziele;

zredukowane odjazdy od poniedziałku do czwartku koleją Dovre z trzech dziennie w jednym kierunku do dwóch, z trzema usługami w piątki i niedziele;

ograniczenie odjazdów w dni powszednie i niedziele na kolei Rauma: z czterech dziennie w jednym kierunku do trzech;

mniej sobotnich kursów między Røros a Trondheim;

redukcja do tylko jednej usługi ekspresowej dziennie na kolei Vestfold.

Zmienił się także rozkład jazdy niektórych norweskich połączeń nocnych i dodatkowo zawieszono międzynarodowe trasy na liniach Meråker, Oslo-Sztokholm i Narvik-Kiruna.

Usługi podmiejskie w Oslo będą działać z ograniczoną przepustowością, od pociągów dwuwagonowych do jednoczłonowych. Wiąże się to ze zmniejszoną częstotliwością odjazdów w dni robocze na linii 1 między Lillestrøm a Spikkestad (co 30 minut zamiast 15) i na liniach L21 i L22 w godzinach szczytu.