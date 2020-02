Wiele wypadków i ofiar śmiertelnych. Tragiczny początek roku na norweskich drogach

W 2019 roku na norweskich drogach zginęło łącznie 110 osób, co w porównaniu z innymi krajami jest wyjątkowo dobrym wynikiem – powodem do dumy dla Norwegów był też fakt, że przez ostatnie dwanaście miesięcy na drogach nad fiordami nie zginęło żadne dziecko poniżej 16 roku życia. Niestety już na początku 2020 roku stało się jasne, że ciężko będzie utrzymać ten wynik – wśród dziewięciu osób, które w ciągu stycznia zginęły w całym kraju, znalazło się też zaledwie dwuletnie dziecko, które zostało potrącone przez samochód w rejonie Oslo.

Statens vegvesen (Państwowy Zarząd Dróg) przyznaje, że od wielu lat nie odnotowano tak tragicznego stycznia pod względem liczby ofiar na drogach. Jedynie w północnej Norwegii w wypadkach życie straciło łącznie 5 osób, co stanowi ponad połowę z 9 zgonów w całej Norwegii – dwie osoby zginęły w wypadkach w Nordland, jedna w Tromso og Finnmark oraz trzy w Nord-Norge. Dla porównania w styczniu 2019 roku na północy nie doszło do żadnego śmiertelnego wypadku drogowego. Tegoroczną wysoką liczbę zgonów w wypadkach w północnej Norwegii drogowcy tłumaczą m.in. trudnymi warunkami pogodowymi, które utrzymywały się przez cały styczeń – podkreślają dlatego, jak ważne jest, aby kierowcy nie tylko zadbali o odpowiednie dostosowanie samochodu do sytuacji na drodze, ale też zdjęli nogę z gazu przy niewystarczającej widoczności i śliskiej nawierzchni.

Tragiczny początek lutego