Ponad sto osób zginęło w 2019 roku na norweskich drogach. Najtragiczniejszym miesiącem był grudzień

Przez ostatnie dwanaście miesięcy na norweskich drogach zginęło 110 osób – wynika z podsumowania opublikowanego 1 stycznia przez Państwowy Zarząd Dróg (Statens vegvesen). Mimo że w porównaniu z większością innych państw – w tym z Polską – jest to wyjątkowo dobry rezultat, to Norwegii nie udało się pobić wyniku z 2018 roku, kiedy życie straciły dwie osoby mniej.

Wciąż pozostaje jednak powód do dużego zadowolenia. W 2019 roku w wypadkach drogowych po raz pierwszy w czasach współczesnych nie zginęło bowiem żadne dziecko poniżej 16 roku życia.

Ginie najwięcej mężczyzn

Statystyki dotyczące śmiertelnych wypadków w poszczególnych regionach Norwegii wyraźnie pokazują, że do największej liczby zdarzeń drogowych doszło w zeszłym roku w rejonie Nordland –tam liczba zgonów wzrosła z pięciu w 2018 roku do dziewiętnastu w 2019. Tuż za Nordland w rankingu uplasował się Akershus (14 osób), Trøndelag (11), a także Møre og Romsdal (10). Najbezpieczniej było z kolei przez ostatnie dwanaście miesięcy w Finnmarku, Oslo i Aust-Agder, gdzie w każdym z okręgów zginęła tylko jedna osoba.



Zdecydowana większość zabitych to mężczyźni (80), podczas gdy liczba ofiar śmiertelnych wśród kobiet wyniosła w zeszłym roku 30.



– Przyczyny ofiar śmiertelnych są liczne i złożone. Ale nadal widzimy nadmierną reprezentację dorosłych mężczyzn jadących ze zbyt dużą prędkością, którzy giną w wypadkach czołowych i przez utratę panowania nad autem – mówi Ingrid Dahl Hovland ze Statens vegvesen.