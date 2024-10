Więcej osób w komunikacji miejskiej, mniej w samochodach. Sukces zmian w Oslo

Po tymczasowym zamknięciu Ring 1 i wprowadzeniu zakazu korzystania z buspasów przez samochody elektryczne, ruch samochodowy w Oslo uległ zmniejszeniu. Liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego wzrosła. To pierwsze wnioski płynące z trzeciego raportu analizującego skutki tych zmian.

Statens vegvesen (Zarząd Dróg Publicznych) podsumował skutki zamknięcia Ring 1 od 1 lipca 2024 roku oraz zakazu korzystania z buspasów przez samochody elektryczne wprowadzonego 6 maja 2024 roku. Wyniki wskazują na wyraźny spadek ruchu samochodowego w mieście. W sierpniu 2024 roku ruch samochodowy na granicy miasta od zachodu zmniejszył się o 5 proc. w porównaniu z rokiem odniesienia, a od południa o 2 proc. Jedynie północno-wschodnie tereny Oslo odnotowały wzrost ruchu samochodowego o 3,5 proc.



We wrześniu liczba samochodów na drogach wciąż była niższa niż w latach poprzednich, choć spadek nie był już tak znaczący jak w sierpniu. Według raportu sugeruje to, że ruch drogowy w dużej mierze dostosował się do nowych ograniczeń, a zmiany te mają trwały wpływ na nawyki podróżujących.