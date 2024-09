Samochody w Norwegii coraz starsze. Trwa transformacja motoryzacji nad fiordami

Rosnąca liczba samochodów osobowych, spadająca liczba pojazdów spalinowych i coraz większy udział samochodów elektrycznych przynoszą zmiany na rynku motoryzacyjnym w Norwegii. Jednocześnie średni wiek pojazdów wzrasta i obecnie wynosi 11,3 roku.

Nie tylko struktura norweskiej floty samochodów osobowych ulega zmianie, ale także ich wiek. Obecnie przeciętny samochód w Norwegii ma 11,3 roku, co oznacza wzrost z poziomu 10,8 roku w trzy i pół roku. W przypadku samochodów z silnikami Diesla, średni wiek wzrósł z 10,5 roku na początku 2021 roku do 13,2 roku obecnie. Natomiast średni wiek samochodów benzynowych osiągnął 19 lat, wzrastając z 16,1 roku w tym samym okresie. Samochody elektryczne są stosunkowo nowe – średni wiek wzrósł z 3,0 do 3,7 roku.

Samochody używane w Norwegii

Od początku 2024 roku do końca września zanotowano nieco ponad 370 tys. zmian właścicieli samochodów osobowych, co stanowi spadek o ponad trzy proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wśród samochodów spalinowych zauważono wyraźny spadek liczby transakcji, podczas gdy liczba sprzedanych samochodów elektrycznych wzrosła o ponad 6 proc. Wśród najpopularniejszych marek w transakcjach aut używanych dominują Volkswagen, Toyota i Volvo, co odzwierciedla również ogólny skład floty samochodowej w Norwegii.



Jak wynika z danych OFV, najnowsze dane są odzwierciedleniem rzeczywistości na norweskich drogach. Samochody elektryczne stopniowo wypierają odpowiedniki z silnikami spalinowymi, a średni wiek pojazdów rośnie. Mieszkańcy kraju fiordów nie są również tak chętniki, jak dawniej, do zakupu samochodu nowego lub używanego.