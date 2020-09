Ważny dzień dla transportu: otwarto nowy most w Tana Bru. Budowali go Polacy

Most zaprojektował główny inżynier Norweskiego Zarządu Dróg Autostrad, Eldara Høysæter. Statens vegvesen/ materiały prasowe/ Fot.: Frank Martin Ingilæ

W połowie września, po czterech latach od rozpoczęcia budowy, odbyło się uroczyste otwarcie nowego mostu w Tana Bru, poinformowało Ministerstwo Transportu. To ważny dzień, bowiem most jest bardzo istotnym elementem węzła komunikacyjnego na północy kraju. Duży wkład w poprawę norweskiej infrastruktury mieli Polacy - most zbudowała firma Vistal z Gdyni.

Reklama

“To wielki dzień” - Zlikwidowano wąskie gardło na E6, więc szczególnie w transporcie komercyjnym jest to wielki dzień - mówił podczas uroczystości otwarcia minister transportu Knut Arild Hareide.



Uroczystość otwarcia nowego mostu. Stary znajdujący się ok. 100 metrów od nowego, zostanie zburzony.

Fot: Arne Eithun/Statens vegvesen/ materiały prasowe

Most na rzece Tana zastąpił stary, zbudowany jeszcze w 1948 roku. Nowa konstrukcja jest przede wszystkim 11 razy bardziej wytrzymała - ma to duże znaczenie w transporcie komercyjnym, bowiem tą trasą kursują przede wszystkim samochody ciężarowe, które z uwagi na stan techniczny starego mostu nie mogły po nim przejeżdżać - konstrukcja kołysała się nadmiernie, stanowiąc zagrożenie dla ruchu, o czym informowała lokalna społeczność.

Inwestycja za ponad pół miliarda Nowa konstrukcja jest mostem wantowym z asymetryczną wieżą, ma 260 metrów długości, a główne przęsło - 234 m, informuje Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen). Zarząd dumnie przyznaje też, że nowy most jest jedną z najpiękniejszych tego typu konstrukcji w całej Norwegii.



Mieszkańcy i turyści nocą mogą podziwiać piękny widok. Wszystko dzięki 11 tys. lamp. Jak jednak informuje Zarząd Dróg, emitowane światło nie jest męczące dla oczu.

Statens vegvesen/ materiały prasowe/ Fot.: Frank Martin Ingilæ

Na moście znajduje się także ścieżka pieszo-rowerowa, co pozwoli pieszym i rowerzystom bezpiecznie podróżować na drugi brzeg rzeki. Resort transportu informuje też, że podczas prac wykonawcy duży nacisk położyli na to, by uniknąć zanieczyszczenia rzeki Tana, która jest jedną z najważniejszych rzek łososiowych w kraju.



Koszt inwestycji, włączając w to przyległe drogi, a także ścieżki pieszo-rowerowe, wyniósł 578 mln koron. 300 mln koron dotacji na nowy most przeznaczono w ramach Krajowego Planu Transportowego.

Duży wkład Polaków W 2016 przetarg na budowę mosty wygrała polska firma Vistal. Wartość kontraktu opiewała na ok. 330 mln koron. Razem z Polakami przy projekcie współpracowało lokalne przedsiębiorstwo HAK Entreprenør.



Most powstawał cztery lata. Otwarcie opóźniło się jednak o pół roku. Statens vegesen informuje, że powodem były problemy z płynnością finansową jednego z kontrahentów (być może chodzi o Vistal, firma bowiem w 2017 roku złożyła wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, zakończonego w 2019 roku).