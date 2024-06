To będzie najnowocześniejsza strefa bagażowa na świecie: lotnisko Gardermoen ma nowe automaty typu „bag drop”

Lotnisko Oslo Gardermoen otwarto w 1998 roku. uskarp2 - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Ci, którzy podróżowali w ostatnich miesiącach z lotniska Gardermoen, z pewnością zauważyli ogrodzenia, które zakrywały większość starej części terminala. Po ich usunięciu pasażerom zostanie oddany do dyspozycji najnowocześniejszy obszar portu lotniczego.

Lotnisko w Oslo chwali się odnowioną halą bagażową. Pod podłogą, gdzie znajdują się nowe maszyny, zainstalowano obiekt przeładunkowy o wartości 2,5 miliarda koron, który jest gotowy do przyjmowania 80 tys. toreb czy walizek dziennie. Po całkowitym zakończeniu inwestycji w czerwcu 2025 r. będzie to najszersza renowacja pierwotnej części lotniska od czasu otwarcia w październiku 1998 r.

Rozwiązanie typu samoobsługowy bagdrop ma na celu udostępnienie rozszerzonej strefy odpraw, dzięki czemu obsługa bagażu podróżnych powinna być szybsza. 18 czerwca strefa zostanie oddana do użytku. Początkowo będzie dostępnych łącznie 20 punktów nadawania bagażu i 20 stanowisk odprawy. Po zakończeniu całego projektu powstanie kolejnych 10.

– Budowa pierwszej części projektu została ukończona i przeprowadzamy szeroko zakrojone testy obiektu, zanim oddamy go do użytku pasażerom – mówi kierownik obszaru bagażowego na lotnisku w Oslo, Hans Petter Stensjøen, w rozmowie z NRK.

Dzięki zwiększonej przepustowości podróżnym łatwiej będzie dokonać odprawy, dostarczyć bagaż, a następnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa do hali odlotów. Znajduje się on teraz bezpośrednio za nowymi automatami. Obok nich znajdują się oddzielne bramki, przez które pasażerowie będą musieli przejść po odprawie lub pozostawieniu bagażu.

Będzie można oddać swoją walizkę z dużym wyprzedzeniem, nawet na 22 godziny przed lotem. Maszyna wysyła bagaż do „hotelu”, gdzie jest odbierany na 3 godziny przed odlotem, albo prosto do samolotu. Po nadaniu walizki można od razu udać się do kontroli bezpieczeństwa, która znajduje się bezpośrednio za nowymi automatami.