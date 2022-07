Tesla dominuje na norweskim rynku. W 2022 szykuje się kolejny rekord sprzedaży

W porównaniu z poprzednim rokiem obroty podwoiły się do 12,16 mld koron. stock.adobe.com/ fot. Trygve/ tylko do użytku redakcyjnego

Według nowo opublikowanych danych Tesla sprzedała 20 636 samochodów w Norwegii w 2021 r. i tym samym stała się najbardziej rozchwytywaną marką w kraju fiordów. To gwałtowny skok od 2020 roku, kiedy Tesla dostarczyła na norweski rynek 8730 aut.

W porównaniu z poprzednim rokiem obroty podwoiły się do 12,16 mld koron, co stanowi nowy rekord. Zysk operacyjny również okazał się historycznym wynikiem i zakończył się w 2021 roku na poziomie 182 mln koron. Bestsellerem okazał się Model 3 (12 261 sprzedanych egzemplarzy), podczas gdy nowy Model Y, który zadebiutował jesienią ubiegłego roku, znalazł 8227 nabywców.

Marka dopiero się rozkręca Również w tym roku Tesla jest na dobrej drodze, by osiągnąć kolejne rekordy. Raport roczny prognozuje, że ​​grupa spodziewa się rocznego wzrostu dostaw pojazdów średnio o 50 procent. Do tej pory w 2022 w Norwegii zarejestrowano nieco ponad 6000 nowych aut amerykańskiej marki, co daje Tesli 10-proc. udział w rynku. Tegoroczna skala sprzedaży jest także o 22 proc. większa niż w tym samym okresie w 2021 r., wynika z danych Rady Informacji o Ruchu Drogowym.

Tym razem to SUV Model Y okazuje się ulubieńcem Norwegów. Gdyby dzisiaj zamówić egzemplarz Modelu Y, dostawa nastąpiłaby we wrześniu 2022 roku, podobnie jak w przypadku Modelu 3 Performance. Na Model 3 i Model 3 Long Range trzeba byłoby czekać do około lutego 2023 r.

W 2020 roku wskaźnik sprzedaży aut na prąd wyniósł 53 proc.Źródło: MN

Osoby, które chciałyby wejść w posiadanie samochodu Tesli, mają w czym wybierać na rynku wtórnym. Na sprzedaż jest ponad 1000 samochodów. Większość z nich to Model 3 i Model S, ale zaczął się pojawiać również Model Y.

Bezemisyjna flota rośnie Redaktor naczelny Bilnytt, Atle Falch Tuverud, nie dziwi się, że Tesli udało się podwoić wynik z 2020 roku. W epidemicznym okresie marka sprzedała w Norwegii tylko 8737 samochodów.

W 2021 roku w Norwegii zarejestrowano ogółem 176 276 nowych samochodów osobowych, a to oznacza nowy rekord sprzedaży aut w kraju fiordów. 113 715 z nich to pojazdy elektryczne, co stanowi 64,5 proc. rynku i również historyczny wynik. W 2020 roku wskaźnik sprzedaży aut na prąd wyniósł 53 proc.

Rok później rekordy pobito we wrześniu i grudniu, kiedy elbile stanowiły ponad 76 proc. udziałów w rynku. Norwegia chce, aby do 2025 roku wszystkie nowe auta osobowe w kraju fiordów były bezemisyjne.