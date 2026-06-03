Tak zmienił się rynek elektryków. Zasięg wzrósł, koszt kilometra spadł

NAF i redakcja Motor prowadzą testy w sezonie letnim i zimowym.

NAF i redakcja Motor prowadzą testy w sezonie letnim i zimowym. Fot. materiały prasowe NAF

Zasięg aut elektrycznych stał się tańszy. Kierowcy mogą dziś "kupić" więcej kilometrów deklarowanego zasięgu za tę samą kwotę niż kilka lat wcześniej. Najniższy koszt jednego kilometra zasięgu w Norwegii spadł z 876 NOK do 707 NOK.

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Norweska Federacja Samochodowa (NAF) porównała samochody, które brały udział w dużym teście aut elektrycznych NAF i „Motor”. Wyliczenie oparto na cenie zakupu auta i deklarowanym zasięgu WLTP. Organizacja wskazuje, że od początku 2020 roku średni zasięg wzrósł o około 200 km.

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Elektryki dają więcej kilometrów za te same pieniądze. Nowe wyliczenia NAF W 2020 roku najkorzystniejszym modelem w zestawieniu był Seat Mii Electric. Auto miało 258 km deklarowanego zasięgu. Cena po korekcie inflacyjnej wynosiła 226 077 NOK. Dawało to 876 NOK za kilometr zasięgu.



– Nawet po wprowadzeniu podwyżek podatków cena za kilometr zasięgu spada – mówi Nils Sødal odpowiadający za komunikację w NAF. – Teraz, gdy samochody elektryczne dobrze sprzedają się również na arenie międzynarodowej, a technologia się rozwija, cena za zasięg będzie spadać jeszcze bardziej – kontynuuje.





W letnim teście 2026 roku najniższy wynik ma Toyota C-HR+. Model oferuje 607 km zasięgu WLTP. Cena auta wynosi 429 000 NOK. Koszt jednego kilometra zasięgu to 707 NOK.

W 2026 roku najbardziej opłacalna okazała się Toyota.Fot. MN

Więcej kilometrów za mniejsze pieniądze. Tyle się zmieniło NAF wskazuje, że w ciągu sześciu lat baterie stały się większe. Wzrosła też liczba dostępnych modeli. W 2020 roku auta elektryczne były w Norwegii zwolnione z podatku VAT i opłat zakupowych. Mimo późniejszych zmian podatkowych cena kilometra zasięgu spadła.



W zestawieniu z 2026 roku za Toyotą C-HR+ znalazł się Dongfeng VIGO. Model ma 340 km deklarowanego zasięgu i kosztuje 259 900 NOK. Cena za kilometr wynosi 764 NOK. Kolejne miejsca zajmują BYD Atto EVO, Mazda 6e i Kia EV4.

W pierwszym tygodniu czerwca rusza letnia edycja El Prix. NAF określa ją jako największy test zasięgu i ładowania aut elektrycznych na świecie. W środę, 3 czerwca na trasę wyjedzie 24 samochodów. Następnego dnia sprawdzane będzie ładowanie.