03 czerwca 2026 09:01
Tak zmienił się rynek elektryków. Zasięg wzrósł, koszt kilometra spadł
Elektryki dają więcej kilometrów za te same pieniądze. Nowe wyliczenia NAF
– Nawet po wprowadzeniu podwyżek podatków cena za kilometr zasięgu spada – mówi Nils Sødal odpowiadający za komunikację w NAF. – Teraz, gdy samochody elektryczne dobrze sprzedają się również na arenie międzynarodowej, a technologia się rozwija, cena za zasięg będzie spadać jeszcze bardziej – kontynuuje.
W letnim teście 2026 roku najniższy wynik ma Toyota C-HR+. Model oferuje 607 km zasięgu WLTP. Cena auta wynosi 429 000 NOK. Koszt jednego kilometra zasięgu to 707 NOK.
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Więcej kilometrów za mniejsze pieniądze. Tyle się zmieniło
W zestawieniu z 2026 roku za Toyotą C-HR+ znalazł się Dongfeng VIGO. Model ma 340 km deklarowanego zasięgu i kosztuje 259 900 NOK. Cena za kilometr wynosi 764 NOK. Kolejne miejsca zajmują BYD Atto EVO, Mazda 6e i Kia EV4.
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