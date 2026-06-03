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  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

03 czerwca 2026 09:01

Tak zmienił się rynek elektryków. Zasięg wzrósł, koszt kilometra spadł

Zasięg aut elektrycznych stał się tańszy. Kierowcy mogą dziś "kupić" więcej kilometrów deklarowanego zasięgu za tę samą kwotę niż kilka lat wcześniej. Najniższy koszt jednego kilometra zasięgu w Norwegii spadł z 876 NOK do 707 NOK.
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Tak zmienił się rynek elektryków. Zasięg wzrósł, koszt kilometra spadł
NAF i redakcja Motor prowadzą testy w sezonie letnim i zimowym. Fot. materiały prasowe NAF
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Norweska Federacja Samochodowa (NAF) porównała samochody, które brały udział w dużym teście aut elektrycznych NAF i „Motor”. Wyliczenie oparto na cenie zakupu auta i deklarowanym zasięgu WLTP. Organizacja wskazuje, że od początku 2020 roku średni zasięg wzrósł o około 200 km.
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Elektryki dają więcej kilometrów za te same pieniądze. Nowe wyliczenia NAF

W 2020 roku najkorzystniejszym modelem w zestawieniu był Seat Mii Electric. Auto miało 258 km deklarowanego zasięgu. Cena po korekcie inflacyjnej wynosiła 226 077 NOK. Dawało to 876 NOK za kilometr zasięgu.

– Nawet po wprowadzeniu podwyżek podatków cena za kilometr zasięgu spada – mówi Nils Sødal odpowiadający za komunikację w NAF. – Teraz, gdy samochody elektryczne dobrze sprzedają się również na arenie międzynarodowej, a technologia się rozwija, cena za zasięg będzie spadać jeszcze bardziej – kontynuuje.


W letnim teście 2026 roku najniższy wynik ma Toyota C-HR+. Model oferuje 607 km zasięgu WLTP. Cena auta wynosi 429 000 NOK. Koszt jednego kilometra zasięgu to 707 NOK.
W 2026 roku najbardziej opłacalna okazała się Toyota.

W 2026 roku najbardziej opłacalna okazała się Toyota.Fot. MN

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Więcej kilometrów za mniejsze pieniądze. Tyle się zmieniło

NAF wskazuje, że w ciągu sześciu lat baterie stały się większe. Wzrosła też liczba dostępnych modeli. W 2020 roku auta elektryczne były w Norwegii zwolnione z podatku VAT i opłat zakupowych. Mimo późniejszych zmian podatkowych cena kilometra zasięgu spadła.

W zestawieniu z 2026 roku za Toyotą C-HR+ znalazł się Dongfeng VIGO. Model ma 340 km deklarowanego zasięgu i kosztuje 259 900 NOK. Cena za kilometr wynosi 764 NOK. Kolejne miejsca zajmują BYD Atto EVO, Mazda 6e i Kia EV4.
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W pierwszym tygodniu czerwca rusza letnia edycja El Prix. NAF określa ją jako największy test zasięgu i ładowania aut elektrycznych na świecie. W środę, 3 czerwca na trasę wyjedzie 24 samochodów. Następnego dnia sprawdzane będzie ładowanie.

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