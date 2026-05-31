Norwegia odczuwa ulgi paliwowe? Ceny wyraźnie spadły

Dane Centralnego Biura Statystycznego (SSB) pokazują wyraźny spadek średnich cen na stacjach. Benzyna była w kwietniu tańsza o 17,79 proc. wobec marca 2026 roku. Diesel potaniał o 5,01 proc. NAF podkreśla jednak, że ceny przy dystrybutorach nadal się wahają.

Benzyna tańsza o prawie 18 proc. Nowe dane o cenach paliw

Średnia cena benzyny 95 wyniosła w kwietniu 19,32 NOK za litr. W marcu było to 23,50 NOK. Różnica wyniosła 4,18 NOK na litrze. NAF wiąże zmianę z czasowym zwolnieniem z opłaty drogowej. - Uważamy, że cała obniżka opłat musi przynosić korzyści konsumentom - mówi Ingunn Handagard, rzeczniczka prasowa NAF. - Ceny na stacjach benzynowych wciąż się wahają, dlatego warto śledzić ceny w swojej okolicy i tankować, kiedy jest najtaniej.



W przypadku diesla średnia cena spadła z 24,54 NOK do 23,31 NOK za litr. To obniżka o 1,23 NOK. Zwolnienie z opłaty odpowiada 2,85 NOK na litrze diesla. Dla benzyny to 4,41 NOK na litrze, razem z VAT.