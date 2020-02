Sypią się mandaty za oszronione i nieodśnieżone szyby. Drogówka ostrzega

Drogówka (Utrykningspolitiet, UP) przypomina kierowcom, by przed rozpoczęciem podróży przygotowali samochód do jazdy. Policja zwraca uwagę, że nagminne wśród kierujących pojazdami jest choćby nieodśnieżanie szyb, co znacznie ogranicza widoczność i stwarza zagrożenie na drodze. UP przypomina więc: za nieodśnieżone i oszronione szyby policja wlepi mandat, a w ekstremalnych przypadkach – zabierze prawo jazdy.