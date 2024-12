Świąteczny chaos z elektrykami. W grudniu są największym obciążeniem

W grudniu nie tylko sklepy odczuwają zwiększony ruch. Również na drogach i stacjach ładowania elektrycznych samochodów spodziewany jest znaczny wzrost aktywności. Jak informuje NAF, w okresie świątecznym elbile stanowią największe wyzwanie dla sieci elektroenergetycznej Norwegii.

Pierwszy weekend grudnia przynosi 60 proc. większy ruch na stacjach ładowania w porównaniu do listopada. Jak wynika z danych NAF (Norweska Federacja Samochodowa) i aplikacji Elton, jest to związane z wyjazdami na świąteczne spotkania, hytty oraz bożonarodzeniowe podróże. Według Nilsa Sødala z NAF, kierowcy pojazdów elektrycznych powinni przygotować się na dłuższe kolejki, zwłaszcza że w zimowych warunkach samochody zużywają więcej energii, a ładowanie trwa dłużej.



Aktualnie ponad 25 proc. samochodów w Norwegii to pojazdy całkowicie elektryczne. Oznacza to zwiększone obciążenie dla infrastruktury ładowania. Wzrasta ono wraz z coraz wyższym odsetkiem elbili w norweskiej flocie.