Norwegowie stawiają na elektryki: do 2029 roku połowa z nich będzie miała samochód elektryczny

W ciągu najbliższych lat własnym elektrykiem pochwali się co drugi mieszkaniec Norwegii, wynika z badania. Fot. NAF/Motor

Już za pięć lat połowa Norwegów planuje posiadanie samochodu elektrycznego, co oznaczałoby ponad milion takich pojazdów na norweskich drogach. Wyniki badania Norstat dla NAF (Norweska Federacja Samochodowa) wskazują na rosnącą popularność aut elektrycznych, które powoli stają się „nowymi samochodami ludowymi”.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie NAF, 49 proc. respondentów planuje zakup samochodu elektrycznego w ciągu najbliższych pięciu lat. Oznacza to, że w 2029 roku liczba aut elektrycznych w Norwegii może sięgnąć 1 164 458. Obecnie, według danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB), samochody elektryczne stanowią 24 proc. całej floty, co odpowiada 689 169 pojazdom. To dynamiczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, a prognozy wskazują na dalszą ekspansję tego segmentu rynku.