Stavanger: darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców miasta

Od 1 lipca przejazdy autobusami, pociągami, a także przeprawy promowe czy łodzią przez 12 miesięcy będą darmowe dla wszystkich mieszkańców Stavanger.

200 milionów koron na zbiorkom

Partia Pracy, Partia Ludowa, Zieloni, Czerwoni, Socjalistyczna Partia Lewicy, a także Partia Centrum doszły do porozumienia, że Stavanger - jako pierwsze duże miasto w Norwegii - sfinansuje transport publiczny dla mieszkańców.



Lokalni politycy liczą też, że dzięki darmowej komunikacji miejskiej więcej osób przesiądzie się z samochodów do zbiorkomu, co będzie mieć dobry wpływ na środowisko.