Ruter obniża ceny biletów jednorazowych

Stołeczny przewoźnik Ruter po raz pierwszy od 15 lat obniża ceny biletów jednorazowych na komunikację miejską w Oslo i Akershus. Spółka wprowadza system Reis, który zapewnia indywidualną zniżkę, w zależności od tego, ile miesięcznie dany pasażer korzysta ze zbiorkomu. Im więcej podróży, tym większa zniżka.

Od 16 kwietnia pasażerowie korzystający z aplikacji Ruter mogą wybrać ofertę Reis. Jak informuje przewoźnik, to idealne rozwiązanie dla tych osób, które podróżują 1-3 dni w tygodniu lub nie do końca wiedzą, ile będą podróżować w przyszłości, dlatego nie chcą kupować biletów okresowych.

Dany pasażer może kupić tylko jeden bilet ze zniżką na raz. Jeśli ma już aktywny bilet ze zniżką, musisz poczekać do jego wygaśnięcia, zanim będziesz mógł kupić nowy z naliczonym rabatem. Nie dotyczy to jednak biletów dla dzieci ze zniżką.

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku zakupu biletów dla dzieci - z Reis zawsze otrzymuje się w tym przypadku 20 proc zniżki. Nie ma ograniczeń co do liczby biletów dla dzieci, które można kupić z naliczonym rabatem. Jeśli kupuje się bilety dla dzieci w aplikacji, dotyczy to zarówno zakupu na własnym telefonie, jak i kiedy bilet jest wysyłany do dziecka (biletów normalnych nie można przesyłać innym osobom).