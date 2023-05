Samolotem do Norwegii. Te linie oferują najtańszy bagaż podręczny i rejestrowany

113 PLN – LowFare,

194 PLN – LowFare+,

894 PLN – Flex.

Taryfa LowFare+ uprawnia podróżujących do nadania jednego bagażu rejestrowanego o wadze do 23 kg. Jest średnio 50-60 proc. droższa w porównaniu z podstawową ofertą. Pasażerowie korzystający z opcji Flex mogą nadać dwa bagaże o wadze do 23 kg każdy. Taka możliwość jest nawet ośmiokrotnie droższa. Przykładowe ceny wynoszą (na trasie Gdańsk – Oslo):Osoby chcące wykupić dodatkowy bagaż, niezawarty w wybranej taryfie, mogą zmienić rezerwację online do czterech godzin przed wylotem. Dostępne są także płatności na lotnisku.