Norwegian nadrabia straty po pandemii. Spodziewa się rekordowego lata

– Szykuje się rekordowe lato w historii Norwegiana – prognozuje Geir Karlsen, dyrektor generalny linii lotniczych. Przedstawiciele przewoźnika są zadowoleni z kwietniowych wyników. Te mają stanowić pozytywne prognozy przed zbliżającym się szczytem sezonu.

W kwietniu 2023 roku z usług Norwegiana skorzystało 1,7 mln osób. Biorąc pod uwagę wszystkie trasy, obłożenie wyniosło 83 proc. – To był pierwszy miesiąc z letnim rozkładem. Oferujemy więcej tras i częstsze wyloty do destynacji w Skandynawii i całej Europie. Jesteśmy szczególnie zadowoleni, bo wysoki poziom rezerwacji utrzymuje się w momencie, kiedy zbliża się lato – komentował Geir Karlsen na łamach E24. Norweskie linie lotnicze zrealizowały w kwietniu 2023 roku połączenia dla 19 proc. większej liczby pasażerów niż przed rokiem. Poprawa wyników zauważalna jest również na giełdzie. W ramach Oslo Børs kurs Norwegiana wzrósł w 2023 roku o 39 proc. Przed rokiem wartość spółki spadła o 17 proc.

Linie lotnicze walczą z efektem pandemii

Jak poinformował Avinor – operator norweskich portów lotniczych – z lotnisk w kraju fiordów skorzystało w pierwszym kwartale 10,4 mln pasażerów. To o 41 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Jednocześnie liczba osób pozostaje o około 15 proc. niższa niż w 2019 roku. – Zmiana nawyków podróżniczych, niepewność wywołana wojną w Ukrainie, wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe przyczyniły się do tego, że ruch nie powrócił do poziomu sprzed pandemii COVID-19 – skomentował kierujący Avinorem Abraham Foss. W pierwszym kwartale 2023 r. liczba operacji lotniczych wzrosła o 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Ruch krajowy wzrósł o 11 proc., a liczba przelotów międzynarodowych o 37 proc.