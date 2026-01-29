Mieszkańcy Norwegii wydali fortunę na samochody. Kwota przekroczyła nową barierę
29 stycznia 2026 09:02
Rynek napędzały zmiany podatkowe wokół elbilii. Fot. Shutterstock, za: OFV
Silny finisz roku na rynku aut osobowych
W tym okresie zarejestrowano 66 225 nowych aut osobowych. To o 79,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość rynku w samym czwartym kwartale sięgnęła 36,9 mld NOK. OFV wskazuje na reakcję rynku na zapowiedziane zmiany podatkowe.
Od 1 stycznia 2026 roku w Norwegii obowiązuje podatek VAT na samochody elektryczne o wartości powyżej 300 tys. NOK.Fot. Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/Wolfmann
Spadek cen i zmiany w strukturze zakupów samochodów w Norwegii
Raport pokazuje także zmianę struktury zakupów. Udział klientów biznesowych w rejestracjach nowych aut osobowych wyniósł 30,9 proc. To o 4,2 punktu proc. mniej niż w trzecim kwartale.
