kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Transport i komunikacja

Mieszkańcy Norwegii wydali fortunę na samochody. Kwota przekroczyła nową barierę

Redakcja

29 stycznia 2026 09:02

Mieszkańcy Norwegii wydali fortunę na samochody. Kwota przekroczyła nową barierę

Rynek napędzały zmiany podatkowe wokół elbilii. Fot. Shutterstock, za: OFV

Średnia cena nowego samochodu osobowego w Norwegii wzrosła w 2025 roku. Rynek zakończył rok z wyraźnie wyższą łączną wartością sprzedaży. Mieszkańcy kraju fiordów zareagowali w ten sposób na przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2026 roku.

Dane opublikowała norweska Rada Informacyjna ds. Ruchu Drogowego (Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV). Przeciętna cena nowego auta osobowego osiągnęła 566 058 NOK. Była wyższa niż rok wcześniej. Duży wpływ na wynik miał bardzo mocny finisz roku.
Elektryczny boom w Norwegii. Wiemy, ile procent aut to elbile

Silny finisz roku na rynku aut osobowych

Łączna wartość rynku samochodów osobowych w 2025 roku wyniosła 101,6 mld NOK. To wzrost o 29,6 mld NOK w porównaniu z 2024 rokiem. W końcówce roku nastąpiło wyraźne przyspieszenie rejestracji. Widoczne było w całym czwartym kwartale.

W tym okresie zarejestrowano 66 225 nowych aut osobowych. To o 79,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość rynku w samym czwartym kwartale sięgnęła 36,9 mld NOK. OFV wskazuje na reakcję rynku na zapowiedziane zmiany podatkowe.
Od 1 stycznia 2026 roku w Norwegii obowiązuje podatek VAT na samochody elektryczne o wartości powyżej 300 tys. NOK.

Od 1 stycznia 2026 roku w Norwegii obowiązuje podatek VAT na samochody elektryczne o wartości powyżej 300 tys. NOK.Fot. Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/Wolfmann

Spadek cen i zmiany w strukturze zakupów samochodów w Norwegii

Mimo wysokiej liczby zakupionych egzemplarzy, OFV odnotowała spadek średniej ceny w czwartym kwartale. Wyniosła 557 198 NOK. Była o 27 212 NOK niższa niż rok wcześniej. Na poziom cen wpłynęły szerokie kampanie reklamowe producentów. Większość z nich opierała się na promocjach.

Raport pokazuje także zmianę struktury zakupów. Udział klientów biznesowych w rejestracjach nowych aut osobowych wyniósł 30,9 proc. To o 4,2 punktu proc. mniej niż w trzecim kwartale.
Historyczny moment w Norwegii. Elektryków więcej niż diesli
Wzrosty objęły również rynek samochodów dostawczych. W czwartym kwartale 2025 roku jego łączna wartość osiągnęła 7,1 mld NOK. Zwiększył się udział pojazdów z napędem na cztery koła. OFV prognozuje, że w 2026 roku rynek pozostanie aktywny, ale rejestracje będą rozłożone bardziej równomiernie w ciągu roku.
0
0
0
0
0
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

