Samochód popularny jak nigdy. Rekordowa liczba osób wsiadła za kierownicę

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) opublikowała najnowsze dane dotyczące środków transportu w kraju fiordów. Jak wynika z Barometru Ruchu Drogowego 2023, wciąż wzrasta popularność samochodów osobowych. Mieszkańcy coraz częściej korzystają także z autobusów i alternatywnych metod poruszania się.

Tegoroczne badanie NAF to pierwsza ankieta zrealizowana po pandemii koronawirusa. W 2021 roku w społeczeństwie zauważalny był spadek popularności środków transportu zbiorowego wynikające z m.in. wyższego ryzyka zainfekowania. Na przestrzeni ostatnich czeterch lat zauważalny jest zarówno wzrost popularności samochodów osobowych, jak i komunikacji publicznej.

Z jakiego środka transportu korzystasz na co dzień? Samochód osobowy: 1) 71 proc. – 2019, 2) 74 proc. – 2021, 3) 77 proc. – 2023. Autobus: 1) 29 proc. – 2019, 2) 21 proc. – 2021, 3) 31 proc. – 2023. Pociąg: 1) 9 proc. – 2019, 2) 7 proc. – 2021, 3) 13 proc. – 2023. Tramwaj: 1) 12 proc. – 2019, 2) 10 proc. – 2021, 3) 14 proc. – 2023. Badanie przeprowadzone przez Norstat na zlecenie NAF. Wzięły w nim udział 4242 osoby.

W ostatnich latach do siedmiu proc. wzrosła również liczba osób, które korzystają z rowerów elektrycznych oraz do 41 proc. mieszkańców Norwegii, którzy poruszają się pieszo. Z 14 do 12 proc. spadła liczba użytkowników tradycyjnych rowerów.