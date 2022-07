Rusza budowa nowego lotniska w Mo i Rana. Udogodnienia dla mieszkańców i biznesu coraz bliżej

Na zdjęciu: Røssvoll – obecnie funkcjonujące lotnisko w Mo i Rana. Fot. Skistar, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Ministerstwo Transportu poinformowało o postępie prac przy budowie nowego lotniska w Mo i Rana. Resort podpisał trzy pierwsze umowy pozwalające zrealizować inwestycję. Urząd Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ESA EFTA) zatwierdził także środki publiczne niezbędne do przeprowadzenia prac.

– To dla nas dobra wiadomość. Oznacza, że jesienią rozpoczną się prace przygotowawcze do budowy. Lotnisko odgrywa bardzo ważną rolę, szczególnie na północy kraju. To coś dobrego dla mieszkańców i środowiska biznesowego – komentuje minister transportu Jon-Ivar Nygård. – To był długi proces. Cieszę się z postępów, które obserwujemy. Nowe lotnisko w Mo i Rana będzie miało duże znaczenie zarówno dla oferty turystycznej, jak i zwiększenia wartości całego regionu – dodaje.