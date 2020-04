Ruch lotniczy przyczyną ponownego wybuchu epidemii? Władze Oslo boją się otwarcia Gardermoen

Jako najgęściej zaludniony obszar Norwegii Oslo i jego okolice uchodzą za epicentrum COVID-19 i region, przed którym stoi najwięcej wyzwań w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Podczas gdy zgodnie z decyzją władz 20 kwietnia w kraju fiordów zaczęły obowiązywać złagodzone restrykcje, stołeczna rada miasta postanowiła dostosować się do nich wolniej niż pozostałe okręgi kraju fiordów.

Jedną z osób optujących za brakiem pośpiechu w powrocie do „normalnego życia”, m.in. w otwieraniu przedszkoli i podstawówek, był burmistrz Oslo Raymond Johansen. W rozmowie z VG wyraził ostatnio obawy przede wszystkim o ponowne otwarcie norweskich granic i wznowienie międzynarodowej działalności lotniska Oslo Gardermoen. Jego zdaniem bowiem jednym z głównych powodów wybuchu epidemii w Norwegii był ruch lotniczy funkcjonujący płynnie praktycznie do połowy marca przy jednoczesnym braku kontroli pasażerów pod kątem stanu zdrowia.

Muszą ustalić środki ostrożności

Johansen uważa, że lokalnie działania przeciwko koronawirusowi okazują się efektywne – w przeciwieństwie do poczynań wielu europejskich krajów. Włodarz stolicy kraju fiordów boi się zatem, że obcokrajowcy, którzy przybędą w najbliższej przyszłości do Norwegii samolotem bądź autem, przyczynią się do pojawienia się drugiej fali COVID-19 nad fiordami. Sądzi, że działanie lotnisk powinno być uzależnione od organów ds. zdrowia, a nie linii lotniczych.