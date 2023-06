Przetestowali ponad 30 samochodów elektrycznych. Tylko dziewięć przejechało 500 kilometrów

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) oraz redakcja Motor.no przeprowadziły El Prix 2023 – największy na świecie test elbili. W trakcie sprawdzianu kierowcy analizowali zasięg samochodów elektrycznych. W wydarzeniu wzięto pod uwagę 32 modele.

Uczestniczy El Prix 2023 wyruszyli w trasę pojazdami, których akumulatory były w 100 proc. naładowane. Co 50 kilometrów odczytywali stan baterii oraz liczbę przejechanych kilometrów. Sprawdzian zakończył się, gdy wskaźnik zatrzymał się na 10 proc. – Posiadając taki procent naładowania akumulatora, pozostaje ci pewien margines bezpieczeństwa. Po tym teście naprawdę widać, jak bardzo rozwija się technologia. To imponujące, że tyle samochodów przejechało 500 kilometrów – komentuje Nils Sødal odpowiadający za komunikację z mediami w NAF.



Spośród 32 samochodów biorących udział w teście, dziewięć przejechało co najmniej 500 kilometrów do momentu utraty 90 proc. zasięgu. Najlepiej wypadła Tesla Model S Dual Motor AWD.