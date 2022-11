Port w Oslo szykuje zieloną zmianę: statki wycieczkowe będą musiały korzystać z energii z lądu

Zarząd portu w Oslo podjął decyzję o budowie brzegowego systemu wytwarzania prądu dla statków wycieczkowych w Revierkaia na Vippetangen. Ma być gotowy do 2025 roku i wspierać plan ograniczenia emisji spalin w stolicy Norwegii.

Ekologicznie i ekonomicznie

Elektrownia lądowa przyczyni się do zmniejszenia hałasu i lokalnych zanieczyszczeń, takich jak cząstki, dwutlenek azotu i tlenki siarki. Chociaż to wyzwanie dla całej branży żeglugowej, zerwanie z użyciem oleju napędowego do wytwarzania prądu ma być nie tylko bardziej ekologiczne, ale i zapewnić korzyści finansowe.