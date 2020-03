Polacy korzystają z lotów czarterowych. Wciąż można wrócić do kraju ze Skandynawii

Od dnia rozpoczęcia akcji #LOTdoDomu do Polski wróciło ponad 25 tys. osób, które z powodu wybuchu epidemii koronawirusa i odwołanych połączeń napotkały utrudnienia w transporcie do kraju z zagranicy, w tym z Norwegii. Wciąż można kupić bilety z nordyckich miast do Warszawy. Polaków pomagają rozwozić także PKP i Polonus.