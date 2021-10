Pociągiem z Warszawy do Oslo z jedną przesiadką? W planach wielka siatka europejskiej kolei

Niemiecka partia Zielonych chce zrewolucjonizować europejski rynek transportu. Ugrupowanie postuluje utworzenie europejskiej sieci nocnych tras kolejowych. Pociągi miałyby połączyć największe miasta kontynentu oraz popularne miejscowości wypoczynkowe. W planach znalazły się kursy do Oslo.

Zieloni uważają, że Niemcy mogą objąć wiodącą rolę w zakresie rozwoju europejskiej sieci pociągów. Przyznają, że pomoże w tym centralne położenie kraju na mapie Europy. Pomysł odwołuje się do planów Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), która postuluje stworzenie „Eurocontrol for Rails”. System ma nawiązywać do organizacji lotnictwa w Europie i koordynować międzynarodowy ruch kolejowy. Ujednolicone miałyby zostać przepisy i sposób przydziału tras, co zapobiegłoby ewentualnym problemom technicznym i prawnym.

Projekt niemieckich Zielonych zakłada, że największe miasta oraz kurorty kontynentu zostaną połączone siatką połączeń nocnych. Odpowiedni dobór stacji przesiadkowych sprawi, że z dowolnego miejsca w Europie będziemy mogli dostać się do wybranej przez nas destynacji. System współpracy z miastami portowymi ma sprawić, że ewentualne przeprawy byłyby wliczone w koszt biletu. Tym sposobem, z Warszawy będziemy mogli dostać się m.in. do Oslo czy na jedną z wysp Morza Śródziemnego.