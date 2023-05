Po kontroli na granicy: kierowcy 47 ciężarówek, w tym z Polski, z zakazem dalszej jazdy

47 samochodów ciężarowych z zakazem wjazdu do Norwegii - to efekty zaledwie jednej kontroli Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) przeprowadzonej na początku tygodnia na przejściu granicznym Svinesund. Powodem, dla którego kierowcom odmówiono dalszej jazdy po norweskich drogach, był fatalny stan techniczny pojazdów.

Co dziesiąty pojazd zatrzymany

Jak informuje Zarząd Dróg i Autostrad, stan techniczny co dziesiątego pojazdu wykluczał możliwość dalszej jazdy, co oznacza, że kierowcy nie mogą odjechać nim z punktu kontroli do czasu naprawienia usterek. Statens vegvesen jako przykład fatalnego stanu technicznego pojazdu wskazuje ciężarówkę z Polski - naczepa pojazdu miała tak ogromne dziury, że m.in. przewożona w niej zawartość mogła w każdej chwili wypaść przez nie na drogę. - Gdyby ładunek wypadł na drogę, mogłoby to mieć katastrofalne skutki - mówi kierownik stacji Øyvind Ivar Grotterød z Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych, cytowany przez serwis NRK.