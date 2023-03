Pijani kierowcy na drodze i… ronda. To budzi przerażenie norweskich kierowców

97 proc. kierowców Norwegii boi się przynajmniej jednego negatywnego zjawiska, które mogą wystąpić na drodze. Na liście strachu najwyższe miejsce zajęły osoby prowadzące samochód pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Wśród obaw znalazły się także niepokojące zjawiska atmosferyczne oraz inni uczestnicy ruchu drogowego.

W 2022 roku na norweskich drogach zginęło 118 osób. To o 38 więcej niż w 2021 roku.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Więcej niż jedno niebezpieczeństwo częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni, wynika z badania Norstat. – Strach może być nie do opanowania i doprowadzić do sparaliżowania. Dzięki niemu można stać się też bardziej czujnym i ostrożnym. Z ankiety wynika, że jednak pomaga. Mężczyźni muszą się od kobiet czegoś nauczyć. Siedem na dziesięć ofiar wypadków drogowych w zeszłym roku to mężczyźni – podsumował Roger Ytre-Hauge z Frende Forsikring.



Źródła: Frende Forsikring, Statens vegvesen, MojaNorwegia.pl