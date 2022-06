Pierwsze loty odwołane. Kolejni pracownicy dołączyli do strajku

Trwa strajk techników lotniczych zrzeszonych w Norweskiej Organizacji Techników Lotniczych (NFO). Do protestujących od 18 czerwca pracowników dołączyło kolejnych 75 osób. Pierwsze linie lotnicze zdecydowały się odwołać zaplanowane loty.

– Negocjacje pomiędzy NFO i NHO zostały zerwane. Rozpoczął się strajk. Widerøe planuje kontynuowanie normalnej pracy, jednak mogą w niej wystąpić trudności operacyjne. Pracujemy nad tym, by każdy dotarł do celu swojej podróży. Zachęcamy do przyjazdu na lotnisko, by zrealizować lot, chyba, że otrzymasz od nas inne informacje – czytamy w komunikacie Widerøe. Jak poinformowano w weekend, przewoźnik został zmuszony odwołać część lotów. Pasażerowie korzystający z połączeń zostali o tym poinformowani. Jeśli strajk utrzyma się, możliwe są kolejne utrudnienia.



Strajk techników lotniczych dotyczy również pracowników zatrudnionych w Norwegianie i SAS. Linie poinformowały o możliwych utrudnieniach i opóźnieniach. Nie zawiesiły dotąd żadnych połączeń.