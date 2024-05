Pasażerów w Oslo czekają spore utrudnienia. Metro latem będzie w remoncie

Modernizacje są niezbędne w kilku obszarach na odcinku od Hasle/Løren do Vestli. wikimedia.commons/Smiley.toerist/https://creativecommons.org/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Od 30 czerwca tysiące pasażerów stołecznego metra będzie musiało inaczej planować swoje codzienne podróże. Tego dnia bowiem rozpocznie się modernizacja linii Grorudbanen. Remont ma potrwać około siedem tygodniu. W podobnym okresie na sześć tygodni będzie natomiast zamknięta stacja Stortinget.

Lato to sezon, w którym odbywają się najważniejsze prace konserwacyjne sieci metra w Oslo. W tym roku padło na Grorudbanen. Modernizacje są niezbędne w kilku obszarach na odcinku od Hasle/Løren do Vestli. Według operatora transportu publicznego w Oslo, Sporveien, prace przedłużą żywotność obecnej infrastruktury, zapewnią bardziej stabilną pracę i ułatwią zwiększenie przepustowości sieci metra.

Siedem tygodni utrudnień

W związku z tym odcinek Hasle/Løren do Vestli pozostanie zamknięty w okresie od 30 czerwca do 19 lipca. Fragment linii między Veitvet i Vestli zaś do 18 sierpnia. Na niektórych odcinkach pojawi się 10 tys. metrów nowych szyn jezdnych i podkładów. Wymienione zostanie również 20 tys. metrów linii energetycznej między Hasle i Vestli. Oprócz tego tunel pomiędzy Kalbakken i Ammerud otrzyma nowy system oświetlenia.