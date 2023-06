Oslo: latem bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci pod opieką dorosłych

Latem rodziny z dziećmi będą mogły taniej podróżować po mieście komunikacją. valeriyap - stock.adobe.com/standardowa./tylko do użytku redakcyjnego

Od 21 czerwca do 21 sierpnia dzieci w towarzystwie dorosłych podróżują bezpłatnie tramwajami, autobusami, koleją i statkami po Oslo, informuje Rada Miasta.

Każdy z pasażerów, który ukończył 18 rok życia, i posiada ważny bilet na zbiorkom, może bezpłatnie przewieźć maksymalną liczbę czworga dzieci (dzieci do 6 r.ż. zawsze podróżują za darmo i nie wliczają się do limitu małych pasażerów, którzy mogą podróżować bezpłatnie komunikacją). - W czasach, gdy wszystko drożeje, to ukłon w stronę rodzin z dziećmi - mówi radna miasta ds. środowiska i transportu Sirin Stav (MDG).