Auta spalinowe płacą za niskie bompenger? Urząd Klimatyczny domaga się podwyżki stawek

Wzrost opłat za przejazd po aktualizacji pakietu transportowego Oslo 3 (Oslopakke 3) nie jest wystarczająco duży, aby osiągnąć cele klimatyczne norweskiej stolicy, uważa Urząd ds. Klimatu w gminie Oslo. Klimaetaten proponuje, by szczególnie kierowcy aut z silnikami benzynowymi i Diesla płacili wyższe bompenger.

Poszkodowani właściciele aut z Dieslem

Dzisiaj stawka to 31 koron, we wrześniu trzeba będzie uiścić 37 koron, a od początku 2024 roku już 40 koron. Jeśli kierowca mieszka w sąsiedniej gminie i dojeżdża do pracy w Osloringen, dzienna opłata za przejazd wzrasta z 74 do 96 koron, i to już po zniżkach Autopass.



W przypadku elbili zgodnie z Oslopake 3 podwyżki wyniosą odpowiednio (dla przejazdu w obrębie Osloringen w godzinach szczytu): z 11 koron obecnie do 17 koron we wrześniu i 18,5 korony od 2024.





