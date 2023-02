Opłata dla elektryków za przejazd tunelami Ryfast wzrośnie do 70 procent normalnej stawki. To pierwsza taka decyzja w Norwegii

131,12 NOK za przejazd tunelem Ryfylke (wcześniej 119,20 NOK),

26,4 NOK za przejazd tunelem Hundvåg (wcześniej 24 NOK).

91,78 NOK za przejazd tunelem Ryfylke (wcześniej 59,60 NOK),

18,48 NOK za przejazd tunelem Hundvåg (wcześniej 12 NOK).

Samorządowcy zgodzili się na podwyższenie opłaty dla pojazdów przejeżdżających przez Ryfast o 10 proc. Samochody napędzane paliwami kopalnymi zapłacą:Łączny koszt podróży wzrośnie ze 143,20 NOK do 157,52 NOK. Jednocześnie, władze okręgu jako pierwsze Norwegii zdecydowały się podnieść stawkę dla podróżujących elbilami z 50 do 70 proc. kwoty przewidzianej dla diesli i benzyniaków. Oznacza to, że wysokość bompenger wzrośnie z 71,60 NOK do 110,26 NOK. W koszt przejazdu wejdą:Kwoty dotyczą posiadaczy AutoPass.