Okres wielkanocny 2025 na norweskich drogach. Kiedy ruch będzie największy?

W środę 16 kwietnia należy spodziewać się największego natężenia ruchu drogowego w tegorocznym okresie wielkanocnym. Norweski Zarząd Dróg Publicznych i Autostrad (Statens vegvesen) prosi kierowców o wsiadanie do samochodu wcześnie rano lub wieczorem – nie w środku dnia.

Poniedziałek Wielkanocny to dzień, w którym szacuje się drugą co do wielkości liczbę utrudnień na drogach. Jak podaje Statens vegvesen, zarówno w środę, jak i w Niedzielę Wielkanocną, największe natężenie ruchu będzie miało miejsce w godzinach popołudniowych, między 12:00 a 14:00.