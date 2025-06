Odkryli prawdę o samochodach elektrycznych. Niektóre radzą sobie... lepiej niż zapewnia producent

Samochody elektryczne zdobywają coraz większą popularność, ale rzeczywisty zasięgu tych pojazdów często różni się od danych podawanych przez producentów. Przeprowadzony latem 2025 r. w Norwegii test pokazał, że aż 20 z 27 badanych modeli pokonało trasę z Oslo do Trondheim (około 500 km) bez dodatkowego ładowania. Wyniki poszczególnych pojazdów różniły się istotnie od deklarowanego przez producentów zasięgu WLTP.

Większy zasięg deklarowany, większa frustracja?

Największym negatywnym zaskoczeniem okazał się Lucid Air, który osiągnął wynik aż o 13,33 proc. gorszy niż podawany przez producenta. W praktyce oznacza to przejechanie jedynie 832 km zamiast obiecanych 960 km. To jedyny pojazd, który odnotował tak duży spadek.



Testy samochodów elektrycznych NAF pokazują, że w ciągu pięciu lat testowane samochody zyskały średnio 200 km zasięgu. Podczas tegorocznego wielkiego testu samochodów elektrycznych – El Prix – panowała chłodna norweska pogoda letnia z temperaturami od 7 do 17 stopni i ulewnymi opadami deszczu w górach. Mimo to samochody zajechały daleko, a trzy z nich pobiły poprzedni rekord zasięgu.