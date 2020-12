Od 2021 wyższe kary za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Drogówka jest zadowolona

Zgodnie z informacjami UP rozproszenie uwagi to przyczyna co trzeciego wypadku drogowego. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/Bits and Splits

Od nowego roku wzrasta mandat, a także liczba punktów karnych, którymi ukarani zostaną kierowcy korzystający z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu. 11 grudnia rząd zdecydował o zaostrzeniu kary za to wykroczenie.

O pomyśle rządzących pisaliśmy w połowie października, kiedy to rząd przedstawił do konsultacji propozycję podwyższenia mandatów za korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie prowadzenia samochodu.

Obecnie mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy wynosi 1700 koron i dwa punkty karne. Od 2021 roku będzie to już jednak kara finansowa w wysokości 5 tys. koron, a na konto kierowcy trafią trzy punkty. Poniżej: komunikat UP o zaostrzeniu kary.

Punkty karne grożą również kierowcom, którzy legitymują się zagranicznym prawem jazdy, na przykład polskim. Prawo jazdy wydane w Unii Europejskiej poświadcza, że kierowca ma wszelkie prawo do swobodnej jazdy po terenie Norwegii, a Norwegia ma wszelkie prawo do ukarania kierowcy, jeśli ten naruszy przepisy.

Rozproszenie uwagi przyczyną wypadków

Zgodnie z informacjami UP rozproszenie uwagi to przyczyna co trzeciego wypadku drogowego. W 2018 to właśnie korzystanie z telefonu było przyczyną 12 wypadków śmiertelnych. - Jesteśmy przekonani, że zaostrzenie mandatu [za korzystanie z telefonu podczas jazdy - przyp. red.] będzie miało wystarczający efekt odstraszający - podsumował szef UP, Steven Hasseldal.