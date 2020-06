Nowocześnie i na prąd: pierwsze elektryczne autobusy w Ålesund i okolicach

W ramach założenia Norwegii, aby do 2030 roku zniwelować emisję gazów cieplarnianych o 50-55 proc., w kolejnym regionie kraju fiordów pojawią się elektryczne autobusy. Dzięki współpracy państwowego przewoźnika Vy Buss i ABB, szwajcarskiego producenta mi.in. systemów elektroenergetycznych, zasilane prądem pojazdy wyjadą na ulice gmin Ålesund, Giske, Sula i Skodje.

Poza tym, że nowoczesne autobusy mają zapewnić pasażerom komfort, otoczeniu ciszę, a operatorowi oszczędność, według danych władz okręgu Møre og Romsdal powinny one przejeżdżać rocznie 750 tys. kilometrów. Zapewni to redukcję 840 ton dwutlenku węgla, co odpowiada emisji około 420 samochodów z silnikiem spalinowym.