Nowe zasady parkowania i mniej miejsc postojowych. Bergen ogranicza ruch w centrum

Część kierowców z Bergen już niedługo może mieć większy problem ze znalezieniem miejsca parkingowego w mieście.

Od 1 kwietnia na kierowców z Bergen czekać będą istotne zmiany w zasadach parkowania, które mają nie tylko ograniczyć ruch w centrum miasta, ale też zwiększyć dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców. Na małą rewolucję muszą przygotować się m.in. właściciele aut elektrycznych, którzy za półtora miesiąca nie będą mogli już zostawić swoich samochodów w strefach mieszkalnych bez poniesienia dodatkowej opłaty.

To może jednak nie być koniec zmian, jakie czekają kierowców z Bergen – Rada Miasta (byrådet) rozważa bowiem likwidację nawet kilku tysięcy miejsc parkingowych w mieście, co może jeszcze bardziej utrudnić sytuację osób, które dojeżdżają samochodami do pracy spoza obszaru miasta.

Zmiany dla mieszkańców Od kwietnia tego roku zmienią się przepisy dotyczące parkowania w Bergen – chodzi przede wszystkim o opłaty, które właściciele samochodów elektrycznych oraz napędzanych wodorem mieszkający poza miastem będą musieli ponieść, zostawiając swój samochód na publicznych miejscach. W strefach 8-29 opłata wynosić będzie 10 koron, czyli tyle samo, co dla innych samochodów. Całkowicie zlikwidowana zostanie z kolei możliwość korzystania z miejskich miejsc parkingowych (besøksparkering) w strefach 2-7. Celem takich zmian jest m.in. ułatwienie mieszkańcom Bergen znalezienie miejsca parkingowego niedaleko własnego domu, co jest problemem wielu osób mieszkających w centrum miasta.



Zmienią się też zasady parkowania dla samych mieszkańców – od 1 kwietnia na każde gospodarstwo domowe będzie przypadać tylko jedno pozwolenie na parkowanie w strefie zamieszkania, a nie jak do tej pory dwa. Przepisy dotyczą zarówno właścicieli samochodów spalinowych, jak i elektrycznych.



Rozporządzenie dotyczące zmian w systemie parkowania będzie obowiązywać od 14 lutego tego roku, jednak faktyczne zmiany wejdą w życie dopiero 1 kwietnia.

Może zniknąć kilka tysięcy miejsc Oprócz zmian w zasadach parkowania Rada Miasta rozważa również całkowitą likwidację części miejsc postojowych. Powodem takich zmian jest przede wszystkich chęć ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta, a co za tym idzie – redukcja emisji spalin. W ten sposób radni chcą też zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Szacuje się, że aby osiągnąć zamierzony efekt, może istnieć potrzeba usunięcia nawet kilku tysięcy miejsc.



To nie byłby pierwszy raz, kiedy Rada Miasta decyduje się na likwidację miejsc parkingowych w Bergen – od 2015 roku z inicjatywy Partii Zielonych zniknęło tam ponad 4 tys. z dotychczasowych 13 tys. miejsc.