Nowy parking najwcześniej za dwa lata. Na lotnisku w Stavanger wciąż trwa szacowanie strat

Pożar, który 7 stycznia tego roku wybuchł w budynku parkingu przy lotnisku w Stavanger, doprowadził do poważnych uszkodzeń konstrukcji, a także ogromnych strat – wciąż nie wiadomo też, czy uda się uratować budowlę, czy trzeba będzie ją zburzyć i postawić od nowa. Według pierwszych informacji nie prędko uda się także zapewnić pasażerom dostęp do wszystkich miejsc postojowych – dyrektor lotniska w Stavanger, Anette Sigmundstad, zapowiada, że odbudowa parkingu potrwa najpewniej aż do wiosny 2022 roku.