Nowa polityka bagażowa Norwegiana: tyle trzeba będzie zapłacić za dodatkową walizkę

Ważne zmiany

Klienci, którzy od 23 stycznia wykupią bilet w najtańszej opcji LowFare, muszą liczyć się z tym, że w cenie uwzględniony będzie jedynie mniejszy bagaż podręczny umieszczany pod fotelem. Oprócz małej torby umieszczanej pod fotelem pasażerowie mogą również bezpłatnie zabrać ze sobą na pokład jedną torbę z zakupami dokonanymi na lotnisku.



Aby – tak, jak do tej pory – do rezerwacji dodać większy bagaż podręczny, trzeba będzie uiścić dodatkową opłatę. Cena takiej usługi będzie zależeć od kierunku lotu. W przypadku połączeń krajowych lub do Skandynawii wynosi ona 50 koron, podczas gdy na dalszych trasach kosztuje nawet 90 koron.



Większy bagaż podręczny wciąż przysługuje jednak pasażerom, którzy wykupili bilety w taryfie LowFare+, Flex oraz Premium.