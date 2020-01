Płatny bagaż podręczny i nowe limity wagowe. Norwegian wprowadza istotne zmiany

Koniec darmowego podręcznego

Do tej pory polityka bagażowa Norwegiana była jedną z najbardziej korzystnych dla pasażerów, którzy w cenie biletu mogli wziąć na pokład nie tylko mały bagaż podręczny, ale też większą walizkę na kółkach do 10 kg. Od lutego za większy bagaż podręczny trzeba będzie jednak zapłacić. Na razie cena za taką usługę nie jest jeszcze znana – przedstawiciele Norwegiana zapowiadają jednak, że będzie ona „niewielka”. W przypadku linii lotniczych, które na taki krok zdecydowały się już wcześniej, cena za bagaż wahała się od 7 do nawet 25 euro.