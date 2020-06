Nowa data lotu z Norwegii do Polski. Na poprzedni było zbyt mało chętnych

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie lotem wstępnie planowanym na dzień 06.06 - lot w pierwotnie planowanym terminie się nie odbędzie.



PLL LOT zaproponowały natomiast możliwość zorganizowania lotu charterowego (na zasadach komercyjnych) z Norwegii do Polski na trasie Oslo-Warszawa w dniu 20.06.2020 r. (lot z Oslo-Gardermoen do Warszawa-Okęcie ok. godziny 13.30). Samolot będzie mógł być wysłany w przypadku, gdy zgłosi się co najmniej 93 chętnych, dla każdego kierunku. Cena biletów wynosiłaby ok. 1300,00 PLN.



Osoby, które są zainteresowane i chcą skorzystać z takiego lotu prosimy o jak najszybsze przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: rescue.flights@lot.pl.~Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo