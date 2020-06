Norweski przewoźnik wraca do żywych. Na liście połączeń jest polskie miasto

Do ośmiu używanych obecnie samolotów dołączy 12 uziemionych do tej pory maszyn, dzięki czemu do pracy będzie mogło wrócić około 200 pilotów i 400 pracowników załogi pokładowej. Póki co norweski przewoźnik nie oferuje ponownie rejsów za ocean ani do Włoch, jednak z Oslo będzie można polecieć np. do Hiszpanii, Chorwacji, Francji czy państw bałtyckich.