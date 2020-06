Sytuacja Polaków bez zmian: Norwegia otwiera się jedynie na państwa nordyckie

Premier Erna Solberg oraz minister zdrowia Bent Høie przekazali informacje 12 czerwca podczas konferencji prasowej. – Rozumiem, że dla wielu będzie to wielkie rozczarownie – rozpoczęła Prezes Rady Ministrów. – Wspólnie otwieramy Norwegię. Robimy to ostrożnie i pod kontrolą. [...] Zezwalamy na podróże wakacyjne i rekreacyjne pomiędzy krajami nordyckimi. Zniesienie obostrzeń dotyczy jedynie regionów z akceptowalnym wskaźnikiem zachorowań – poinformowała premier. Oznacza to, że Norwegowie mogą podróżować do Finlandii, Islandii oraz Danii bez konieczności poddania się kwarantannie. Jedynym akceptowalnym kierunkiem w Szwecji jest wyspa Gotlandia.