Norweski „czarny piątek” jest właśnie dzisiaj. Przed Wielkanocą rośnie liczba wypadków na drogach

Trudne warunki jazdy i wzrost wypadków, tak firmy ubezpieczeniowe podsumowują 2022 rok na norweskich drogach. Incydenty z udziałem samochodowów przyczyniły się do rekordowej kwoty odszkodowań wypłaconych uczestnikom kolizji i pozostałych zdarzeń drogowych.

Ubezpieczalni w kraju fiordów wypłaciły w 2022 roku rekompensaty o łącznej wartości 18,5 mld NOK. To rekord, informuje Finans Norge – organizacja zbierająca dane instytucji finansowych w Norwegii. Do największej liczby wypadków ma dochodzić w piątki. W każdy piąty dzień tygodnia 2022 roku służby interweniowały na drogach średnio 1275 razy. Dla firm ubezpieczeniowych oznaczało to cotygodniowy koszt 31 mln NOK.



Najgorszym dniem w roku jest piątek przed Niedzielą Palmową. Przed rokiem liczba wypadków zwiększyła się wówczas o 22,5 procenta. Na drogach doszło do 1490 incydentów. Ubezpieczyciele wypłacili z tego tytułu rekompensaty o wartości 38 mln NOK.