Samochody elektryczne podbijają Norwegię. Jest ich już więcej niż benzyniaków

Liczba samochodów elektrycznych przekroczyła na norweskich drogach flotę benzyniaków. Rosnąca popularność elbili zauważalna jest w całym kraju fiordów. Zmiany najszybciej zachodzą w dużych miastach, takich jak Oslo i Bergen.

Do 2030 roku 95 proc. wszystkich kilometrów przejechanych w Oslo i okolicach odbędzie się samochodami o napędzie elektrycznym. Jak informują przedstawiciele Norweskiej Federacji Samochodowej (NAF), obecnie blisko 50 proc. wszystkich przejazdów w stolicy Norwegii oraz Bergen odbywa się przy pomocy elbili. – Dzieje się tak pomimo faktu, że samochody elektryczne nadal stanowią mniej niż 50 procent floty samochodowej – skomentowała rzeczniczka organizacji Ingunn Handagard.



NAF przyjrzał się rozwojowi popularności samochodów elektrycznych w pięciu obszarach metropolitalnych. Do 2030 roku 87 proc. wszystkich kilometrów przejechanych w Bergen odbędzie się samochodem elektrycznym, a w Trondheim 80 proc. W Oslo będzie to aż 95 proc. W tym samym okresie w Tromsø ponad 50 proc. ruchu odbędzie się elbilami. W Stavanger wskaźnik wyniesie 68 proc.